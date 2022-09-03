Проститься с Горбачёвым пришли политики и деятели культуры

Церемония проходила с элементами государственных похорон

В Москве простились с Михаилом Горбачёвым. Проводить его в последний путь пришли российские и зарубежные политики, общественные деятели и тысячи граждан, для которых Горбачёв стал олицетворением новой эпохи. В Колонном зале Дома Союзов, где проходила траурная церемония - венки от первых лиц государства и почётный караул.

Первого и единственного президента Советского Союза провожают в последний путь, соблюдая элементы протокола государственных похорон. Справа у гроба - близкие родственники: дочь Ирина с супругом и внучки. Они приехали в Москву из Германии. Впрочем, проститься с политиком могли все желающие, без ограничений. Сделать это пришли тысячи людей, перед входом в зал образовалась очередь, сообщает "ТВ Центр".

Среди желающих проститься с Горбачёвым - множество известных людей. Приехал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Премьер-министр страны Михаил Мишустин и правительство прислали венки. Были здесь политик Григорий Явлинский, телеведущие Владимир Познер и Дмитрий Киселёв. Узнали среди присутствующих Аллу Пугачёву, которая вернулась в Россию из Израиля.

В другой политической обстановке, очевидно, что на похороны Горбачёва приехали бы многие западные лидеры. За границей советского президента уважают. Но в Москву прилетел только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Германия и Великобритания ограничились присутствием послов, был и посол США. Для американцев эпоха Горбачёва запомнилась, как они считают, их победой в Холодной войне и развалом СССР. Как уверяет советница Рейгана Сюзанна Масси, которая тоже приехала на церемонию прощания, она в те годы сделала всё, чтобы убедить американского лидера подружиться с президентом СССР.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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