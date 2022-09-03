"Газпром" назвал причину остановки "Северного потока"

Газопровод не работает

Компания Siemens участвует в ремонтных работах, готова устранять неисправности турбин для "Северного потока", но ремонтировать их ей негде. С таким официальным заявлением выступили сегодня в "Газпроме".

Накануне, 2 сентября там сообщили, что на последнем действующем газоперекачивающем агрегате газопровода обнаружены повреждения. В связи с этим "Северный поток" останавливается на неопределённое время.

В свою очередь, в Siemens Energy не подтвердили заявление "Газпрома" по ремонту турбин. В интервью ТАСС там заявили, что компания по-прежнему готова ремонтировать турбины, а также, что причин для прекращения эксплуатации газопровода нет.

США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции после начала спецоперации по защите граждан Донбасса. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

В частности, при возвращении после ремонта из Канады возникли проблемы с одной из турбин для "Северного потока". Сейчас она находится в Германии и доставить её в Россию нельзя из-за действующих санкций.

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