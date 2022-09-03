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Минобороны рассказало о работе биолабораторий США на Украине

17:55
  • суббота
  • 03 сентября 2022

Их деятельность угрожает безопасности России

Россия представит на совещании государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия документальные подтверждения нарушений Конвенции со стороны Украины и США. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
Минобороны опубликовало доклад о биолабораториях США на Украине

По его словам, сейчас у границ России находятся более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий. Отмечено, что их деятельность влияет на ухудшение эпидемической ситуации по особо опасным и экономически значимым инфекциям, а также появлением нетипичных для конкретного региона инфекционных заболеваний.

В качестве примера Кириллов привёл рост заболеваемости бруцеллезом, Конго-Крымской лихорадкой, лихорадкой Западного Нила и африканской чумой свиней на приграничных с Украиной территориях России.

Расширение сети биолабораторий угрожает военной безопасности России и позволяет странам НАТО бесконтрольно приближаться к границам страны. В Минобороны не исключают, что официальная программа исследований, заявленная США на Украине - видимая часть айсберга. В частности, есть документальные подтверждения фактов проведения испытаний на украинских военных.

Кроме того, Минобороны знает о запросе Киева в адрес турецкого производителя беспилотников "Байрактар" о возможности оснащения их системами и механизмами распыления аэрозолей ёмкостью свыше 20 литров.

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