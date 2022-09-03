Приостановлена подача энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории

Из-за обстрелов повреждены ЛЭП

Из-за обстрелов приостановлена подача электроэнергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории. Об этом РИА Новости сообщили в администрации города атомщиков Энергодара.

По данным властей, сейчас идут ремонтные работы на повреждённых линиях электропередачи. Пятый и шестой энергоблоки станции находятся в рабочем состоянии, радиационный фон в норме.

На этой неделе на Запорожской АЭС побывали эксперты МАГАТЭ. Свои выводы они озвучат на заседании Совета безопасности ООН 6 сентября.

В день приезда специалистов Украина предприняла попытку захвата станции, отправив в Энергодар группу диверсантов. Атака была отбита российскими войсками.

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