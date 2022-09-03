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Кадыров намекнул на уход с поста главы Чечни

16:46
  • суббота
  • 03 сентября 2022

Подобные заявления уже звучали

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с неожиданным заявлением. В своём Telegram-канале он разместил ролик, в котором сказал, что засиделся на руководящей должности.

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"Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск", - намекнул на свой уход с поста главы республики Кадыров.

Он вспомнил старую чеченскую пословицу: каким бы ни был гость долгожданным, приятно, когда он вовремя уезжает.

Кадыров интригует общественность не первый раз. Подобные заявления о возможной отставке он уже делал в ноябре 2017 и феврале 2016 года.

Рамзан Кадыров руководит Чеченской республикой 15 лет. Он пришёл на этот пост в 2007 году.

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