Кадыров намекнул на уход с поста главы Чечни

Подобные заявления уже звучали

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с неожиданным заявлением. В своём Telegram-канале он разместил ролик, в котором сказал, что засиделся на руководящей должности.

"Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск", - намекнул на свой уход с поста главы республики Кадыров.

Он вспомнил старую чеченскую пословицу: каким бы ни был гость долгожданным, приятно, когда он вовремя уезжает.

Кадыров интригует общественность не первый раз. Подобные заявления о возможной отставке он уже делал в ноябре 2017 и феврале 2016 года.

Рамзан Кадыров руководит Чеченской республикой 15 лет. Он пришёл на этот пост в 2007 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"