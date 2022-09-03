Собянин рассказал о поддержке НКО и добровольческого движения

Увеличена сумма грантов от правительства Москвы

Москва будет оказывать поддержку НКО и добровольческому движению. В этом году увеличена сумма грантов для НКО с 400 до 600 миллионов рублей. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил важность участия волонтёров в деятельности НКО и благотворительных фондов. Добровольцы помогают в организации мероприятий, заботятся об одиноких пенсионерах, многодетных семьях, бездомных животных, оказывают юридические услуги.

Собянин напомнил, что 10 и 11 сентября в Парке Горького пройдёт новый фестиваль "Город неравнодушных". Он объединит тех, кто активно участвует в волонтёрских и благотворительных проектах или хочет к ним присоединиться.

Москву мэр назвал городом неравнодушных людей и привёл такой факт: за последние два года команда "Мосволонтёра" выросла в два раза. В столице уже больше 820 тысяч добровольцев.

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