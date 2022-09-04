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Песков назвал виновных в остановке "Северного потока"

17:50
  • воскресенье
  • 04 сентября 2022

Газопровод не работает

Остановка "Северного потока" произошла из-за действий европейских политиков. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-1" высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Газпром" назвал причину остановки "Северного потока"

Представитель Кремля обвинил лидеров Старого Света в том, что они приняли санкции, из-за которых европейские компании не могут проводить сервисное обслуживание агрегатов, от которых зависит нормальная работа газопровода.

"Именно эти горе-политики заставляют сейчас своих граждан умирать от инсультов, когда они видят счета за электроэнергию", - пояснил Песков, отметив, что зимой ситуация станет ещё хуже.

В первых числах сентября "Северный поток" остановился на неопределённое время из-за неисправности турбины. Первоначально планировалось, что газопровод не будет работать три дня - с 31 августа по 2 сентября, но позже в "Газпроме" рассказали о новых неполадках.

США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции после начала спецоперации по защите граждан Донбасса. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

В частности, при возвращении после ремонта из Канады возникли проблемы с одной из турбин для "Северного потока". Сейчас она находится в Германии и доставить её в Россию нельзя из-за действующих санкций.

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