Более 10 тысяч человек написали "Диктант Победы" в Москве

Акция прошла в 42 странах мира

В России, а также ещё в 42 странах мира сегодня прошла международная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы". Дата проведения этого мероприятия - 3 сентября - в этом году совпала с днём окончания Второй мировой войны.

И символично, что активными участниками акции стали российские военнослужащие - более 49 тысяч. Вместе с ними свои знания о событиях 1941-1945 годов проверили и члены их семей. Всего в воинских частях, на кораблях, в учреждениях и организациях Минобороны было создано 475 площадок "Диктанта Победы". В Москве более 10 тысяч человек приняли участие в акции.

Главной площадкой стал Национальный центр управления обороной страны. Как отметили в военном ведомстве, знать своё историческое прошлое особенно важно сегодня, когда определённые силы Запада стремятся переписать историю и принизить роль СССР в победе над нацизмом, сообщает "ТВ Центр".

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