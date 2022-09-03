Михаила Горбачёва похоронили на Новодевичьем кладбище

Проститься с политиком пришли тысячи людей

В Москве простились с Михаилом Горбачёвым. Первого и последнего президента СССР с почестями похоронили на Новодевичьем кладбище. В последний путь его проводили аплодисментами под звуки военного оркестра в сопровождении почётного караула.

Утром в Колонном зале Союзов состоялась траурная церемония с элементами государственных похорон. Отдать дань уважения политику пришли тысячи людей.

Михаил Горбачёв умер 30 августа после продолжительной болезни. Ему был 91 год. О роли первого и последнего президента СССР в истории нашей страны, да и в целом мира, споры не утихают и сегодня. Именно он был инициатором больших перемен.

Эпоха перестройки и гласности, окончание Холодной войны, вывод войск из Афганистана, падение железного занавеса и падение Берлинской стены, распад Советского Союза.

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