Дети пострадали от взрыва на выставке оружия в Чернигове

Обстоятельства происшествия выясняются

В Чернигове при взрыве боеприпаса на выставке оружия пострадали дети. Самопроизвольно выстрелил ручной противотанковый гранатомёт.

На выставке проходило интерактивное шоу для детей. Во время представления раздался взрыв.

Ранения получили трое детей, двухлетний мальчик находится в тяжёлом состоянии, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус в соцсетях.

Местные СМИ сообщают о пострадавших от взрыва родителях. У них ранения и контузии.

Правоохранительные органы выясняют, как на выставку попало боевое оружие и что стало причиной его срабатывания.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"