Минобороны показало работу тыловых подразделений во время спецоперации

Они доставляют к линии фронта ГСМ и продовольствие

Минобороны публикует кадры непрерывной боевой работы специалистов тыловых подразделений Западного военного округа в ходе спецоперации. Это дозаправка топливом техники батальонно-тактической группы в Харьковской области.

Круглосуточно, зачастую под обстрелами, тыловики доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты, питьевую воду.

Маршруты колонн постоянно пытается вычислить разведка ВСУ, в том числе, с помощью беспилотников. Поэтому их приходится часто менять, сообщает "ТВ Центр".

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