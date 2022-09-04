ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны показало работу тыловых подразделений во время спецоперации

10:48
  • воскресенье
  • 04 сентября 2022

Они доставляют к линии фронта ГСМ и продовольствие

Минобороны публикует кадры непрерывной боевой работы специалистов тыловых подразделений Западного военного округа в ходе спецоперации. Это дозаправка топливом техники батальонно-тактической группы в Харьковской области.

Круглосуточно, зачастую под обстрелами, тыловики доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты, питьевую воду.

Маршруты колонн постоянно пытается вычислить разведка ВСУ, в том числе, с помощью беспилотников.  Поэтому их приходится часто менять, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Топливный заправщик ВС России
Топливный заправщик ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.