Представлены новые герои спецоперации по защите Донбасса

Имена военных назвали в Минобороны

Министерство обороны рассказало о подвигах российских военнослужащих вовремя спецоперации по защите Донбасса. Старший сержант Алексей Кондрашов со своим отделением обнаружил украинских диверсантов и атаковал их. Противник, отступая, воспользовался поддержкой миномётной батареи. Несмотря на обстрел, наши десантники уничтожили боевиков, а Андрей взял в плен вражеского корректировщика огня.

Танкист, гвардии рядовой Илья Воротников выявил хорошо замаскированную бронемашину неприятеля и точным попаданием ликвидировал её. Всего в этом бою Илья уничтожил несколько танков, две БМП и до 20 радикалов. За отвагу и стойкость он награждён орденом Мужества.

Рядовой Александр Остапенко обнаружил вражескую засаду на пути следования нашей колонны и одним из первых атаковал противника. Несмотря на ответный огонь, Александр ликвидировал 15 националистов, сообщает "ТВ Центр".

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