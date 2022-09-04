В Европе начинаются протесты из-за высоких цен на газ

Закрываются предприятия

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия нуждается в российском газе. В интервью газете Welt am Sonntag он отметил, что ФРГ недолго продержится в условиях нынешнего энергетического кризиса. В Саксонии остановились первые заводы по производству азота. Но руководство западных стран лишь придумывает новые ограничения в отношении России. Жители сразу нескольких государств Евросоюза вышли на протестные акции.

Перекачка газа по "Северному потоку" полностью остановлена на неопределённый срок. В заявлении "Газпрома" говорится, что при проведении работ обнаружена утечка масла по разъёмам соединений датчиков. В качестве доказательства компания опубликовала фотографию.

Вывод Ростехнадзора - эксплуатировать газопровод небезопасно. Возобновить поставки топлива можно лишь после устранения всех замечаний. Письмо о неисправностях оперативно направили руководству компании "Сименс". И здесь возникли разночтения: немецкий концерн утверждает, что заявку на техобслуживание там не получали, сообщает "ТВ Центр".

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер назвал решение об остановке "Северного потока" цинизмом и свидетельством ненадёжности России как поставщика. С этим в Европе согласны далеко не все. Глава венгерского МИДа Сийярто заявил, что единственным надёжным маршрутом поставок газа в Европу остается "Турецкий поток". Он отметил, что у Будапешта были бы очень большие проблемы, если бы Венгрия не построила газопровод вместе с Турцией, Сербией и Болгарией.

Свою математику России и миру пытаются навязать страны "большой семёрки". Они обсуждают возможность ввести с декабря потолок цен на российскую нефть, с февраля - на нефтепродукты, а в будущем и на газ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В свою очередь Москва уже предупредила: она не будет поставлять топливо странам, которые присоединятся к потолку цен.

К чему ведет отказ от российского топлива, отчётливо понимают в немецком городе Шведт, в ста километрах от Берлина. Здесь возникла угроза закрытия градообразующего НПЗ. Сырьё на переработку сюда поступает по нефтепроводу "Дружба". После введения ограничений на закупку топлива у Москвы, Берлин фактически обрек 30 тысяч жителей на поиски новой работы, а, возможно, и на переезд.

Направить в Россию специалистов, которые немедленно заключили бы с Москвой прямые кратковременные контракты на поставку газа в Чехию - таково одно из требований участников субботней акции в Праге. На Вацлавской площади собрались от 70 до 100 тысяч человек. Расходы на отопление для местных жителей за год могут вырасти в семь раз, усиливается инфляция. Вину за происходящее собравшиеся возлагают на правительство и требуют отставки кабмина до 25 сентября.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"