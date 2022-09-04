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Выросло число погибших на Камчатке туристов

10:15
  • воскресенье
  • 04 сентября 2022

Они сорвались в пропасть

До шести увеличилось число жертв восхождения на Ключевскую сопку на Камчатке. Сегодня стало известно, что скончался ещё один член туристической группы. Он находился без сознания.
На Камчатке при восхождении на вулкан погибли 5 туристов

На место ЧП повторно вылетел вертолёт Ми-8 Центра медицины катастроф. Накануне он не смог приземлиться из-за сильной облачности.

Сегодня утром к пострадавшим продолжит восхождение пеший отряд спасателей. Они остановились на ночевку на высоте 3 300 метров, чтобы пройти акклиматизацию.

Накануне, 3 сентября десять туристов из семи российских регионов и два гида начали подъём на самый высокий активный вулкан Евразии. Достигнув четырёх тысяч метров, часть группы сорвалась в пропасть.

Связь с выжившими поддерживают по спутниковому телефону. Возбуждено уголовное дело. Для родственников туристов открыта горячая линия, сообщает "ТВ Центр".

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