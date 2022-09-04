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На Японию обрушился разрушительный тайфун

11:09
  • воскресенье
  • 04 сентября 2022

Сегодня он достигнет Приморья

Сильнейший тайфун "Хиннамнор" ударил по японскому острову Окинава. Более четырёх тысяч домов остались без электричества.  Накануне, 3 сентября предписание об эвакуации получили 100 тысяч жителей.

В эпицентре урагана скорость ветра достигла 250 километров в час. На побережье обрушились десятиметровые волны. По прогнозам синоптиков, уже через сутки во власти непогоды может оказаться наш Приморский край, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем, американский штат Аризона накрыло песчаное цунами высотой в полтора километра. Особенно досталось городу Феникс. Жёлтая пыль стала причиной отключения от света девяти тысяч потребителей и закрытия аэропорта. Видимость на улицах практически нулевая.

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