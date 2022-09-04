При обстреле Запорожской АЭС зафиксировано прямое попадание в энергоблок

Радиационный фон на станции не менялся

Во время одного из обстрелов Энергодара и Запорожской АЭС со стороны Украины снаряд попал в энергоблок станции. Об этом рассказал глава ВГА Энергодара Александр Волга.

"Одно из попаданий, сквозное, было в энергоблок. Была у меня фотография. Энергоблок нерабочий, который сейчас пока не находится в рабочем состоянии", - сказал Волга в интервью ТАСС.

Точную дату, когда это произошло, глава города не назвал. При этом он отметил, что энергоблоки АЭС надёжно защищены, пробить их прямым попаданием снаряда невозможно.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Часть Запорожской области Украины и город Энергодар находятся под контролем российских войск. Там действует военно-гражданская администрация.

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