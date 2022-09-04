ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

При обстреле Запорожской АЭС зафиксировано прямое попадание в энергоблок

10:01
  • воскресенье
  • 04 сентября 2022

Радиационный фон на станции не менялся

Во время одного из обстрелов Энергодара и Запорожской АЭС со стороны Украины снаряд попал в энергоблок станции. Об этом рассказал глава ВГА Энергодара Александр Волга.
Приостановлена подача энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории

"Одно из попаданий, сквозное, было в энергоблок. Была у меня фотография. Энергоблок нерабочий, который сейчас пока не находится в рабочем состоянии", - сказал Волга в интервью ТАСС.

Точную дату, когда это произошло, глава города не назвал. При этом он отметил, что энергоблоки АЭС надёжно защищены, пробить их прямым попаданием снаряда невозможно.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Часть Запорожской области Украины и город Энергодар находятся под контролем российских войск. Там действует военно-гражданская администрация.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.