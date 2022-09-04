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Трамп вспомнил слова Ленина, обрушившись с критикой на Байдена

12:47
  • воскресенье
  • 04 сентября 2022

Главе Белого дома досталось от бывшего президента

Серией обвинений на грани допустимого заочно обменялись нынешний и бывший президенты США. Джо Байден и Дональд Трамп выступили на митингах своих сторонников в штате Пенсильвания, сообщает "ТВ Центр".

Байден заявил, что считает Трампа и его приверженцев экстремистами, угрожающими основам государства. Со своей стороны, лидер республиканцев обвинил команду Байдена в стремлении к диктатуре и назвал президента врагом собственной страны.

Говоря о предстоящих выборах в Конгресс и сомнительной репутации демократов, Трамп вспомнил Владимира Ленина. И даже процитировал его слова о том, что главное - не воля избирателей, а то, кто и как считает голоса.

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