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В Москве открылась выставка миниатюрных животных

13:32
  • воскресенье
  • 04 сентября 2022

Участвуют даже насекомые

На выставке в Москве показали самых миниатюрных домашних питомцев. Не только пушистых грызунов, но и необычных насекомых. Все они старались привлечь внимание к своим талантам: соревновались в спортивных дисциплинах, демонстрировали природную красоту и преданность человеку.
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Экзотические обитатели вышли в свет.  От грызунов до рептилий и необычных насекомых. Главный критерий - небольшой   размер. Выставка так и называется: "Зверёк на ладошке".

Экспертная   комиссия оценивает каждого претендента на соответствие породе. Всеобщее внимание привлекают экзотические рептилии - австралийская ящерица, конечно, не ластится как кошка и не прыгает как дрессированная крыса, но радует хозяина по-своему. Узнает по запаху, тепловому следу и даже по вибрациям, сообщает "ТВ Центр".

Приятные эмоции многие получают и от общения с необычными насекомыми.  Палочники, благодаря своему внешнему виду, известны как мастера камуфляжа. Они искусно имитируют разные части растений: зеленые стебли, листву, засохшие ветки.

Для любителей более привычных питомцев тоже найдется, на кого посмотреть. С недавних пор на выставке появилась и кошачья секция.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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