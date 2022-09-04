Союзные войска развивают наступление на юге Донбасса

Линия фронта меняется ежедневно

ВСУ с утра бьют по жилым кварталам Донецка снарядами натовского калибра. Под огнём и другие населённые пункты. Только за сутки националисты обстреляли ДНР 44 раза, есть раненые среди мирного населения. Тем временем, союзные войска успешно развивают наступление на юге Донбасса, нанося точные удары по позициям националистов.

С десяток подбитых и сожжённых танков, БМП, бронемашин. Эта техника была уничтожена российскими военными и ополченцами во время недавней попытки контрнаступления ВСУ. Лучшая иллюстрация того, чем закончился для националистов прорыв на Николаево-Криворожском направлении.

Среди трофеев, захваченных в бою, есть бронетранспортер. Практически не повреждённый. Произведён в Голландии. Стоит на вооружении стран НАТО. Передан ВСУ в качестве военной помощи. Но, собственно, воевал его экипаж недолго. В первом же столкновении с союзными силами бросил машину и сбежал, сообщает "ТВ Центр".

Район Угледара - основного направления союзных сил на юге донбасского фронта. Уничтожение националистов на этом участке идёт круглосуточно. С помощью беспилотников ополченцы проводят разведку. Находят позиции радикалов, где они успели окопаться. И по этим координатам точечно бьют батареи.

Миномётчики Народной милиции ювелирно накрывают укрепления националистов, замаскированные в лесу. Залп наверняка, без пристрелочных. И настолько кучно, что через считанные минуты позиции радикалов в "зелёнке" буквально сравняли с землёй. А под посёлком Первомайский ополченцы проводят разведку боем.

Ещё сутки назад эти позиции под Первомайским занимали боевики. Но после массированной артподготовки в лесу остались с десяток уничтоженных националистов и брошенные блиндажи. Сегодня этот пятачок захватили подразделения российского спецназа. Бойцы закрепляются в окопах. Готовят огневые точки снайперы. ВСУ, не считаясь с потерями, которые за последние несколько дней уже перевалили за две тысячи убитыми, могут попытаться пойти на прорыв.

Впрочем, сформировать новые плацдармы вблизи передовой, подтянуть резервы ВСУ если удаётся, то с трудом. Каждый квадрат, где разведка замечает скопление сил противника, ополченцы обстреливают из систем залпового огня. Точечно по укреплениям и батареям националистов работают дальнобойные "Тюльпаны". Только накануне в результате артиллерийской атаки вблизи Константиновки ВСУ потеряли еще 120 человек и 11 единиц техники.

Боевики огрызаются залпами из гаубиц и "Хаймарсов". Но застать врасплох ополченцев и российских военных непросто. Поэтому стреляют в основном по мирным кварталам Донецка, Ясиноватой, Зайцево. Только сегодня утром по этим населенным пунктам националисты выпустили 15 снарядов и ракет. В Горловке мощные разрывы прогремели во дворах между высотками. В квартирах выбиты стекла. На улицах осколками повалены деревья. Военных здесь нет. В основном старики, женщины и дети. В результате этого нападения на мирных жителей ранены, как минимум, пять человек.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"