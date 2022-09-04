В Кремле рассказали о формате участия Путина в саммите G20

Решение ещё не принято

В Кремле ещё не приняли решение о формате участия Владимира Путина в саммите G20 на Бали. Всё зависит от мер безопасности и других факторов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Для того, чтобы принять решение о формате нашего участия, притом, что приглашение на высшем уровне имеется, будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности, конечно", - сказал представитель Кремля в интервью телеканалу "Россия-1".

Саммит G20 пройдёт на острове Бали 15–16 ноября. Это будет 17-ая встреча лидеров Большой двадцатки. Саммит станет первым для нового канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министр Австралии Энтони Албаниза и президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

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