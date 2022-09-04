"Диктант Победы" в Москве написали более 10 тысяч человек

Акция прошла в 45 странах мира

Главной площадкой патриотической акции "Диктант Победы" в Москве стал Центральный музей Вооружённых сил. Акция проводилась в четвёртый раз, диктант можно было написать в онлайн-формате или прийти на любую из заявленных организаторами площадок. Участникам акции нужно было ответить на 25 вопросов о военной истории страны.

Глава Мосгордумы Алексей Шапошников назвал диктант важным мероприятием, проводимым благодаря инициативе "Единой России". "Это серьёзное испытание и ответственность перед собой, перед товарищами, коллегами, своими близкими, перед Москвой. Пройти такую проверку не стыдно в любом возрасте", - сказал Шапошников.

В свою очередь, глава исполкома Московского отделения "Единой России" Максим Руднев отметил растущий интерес москвичей к "Диктанту Победы". В этом году в столице участие в акции приняло более 10 тысяч человек.

"Большую помощь в проведении "Диктанта Победы" оказали наши молодогвардейцы и "Волонтёры Победы". Одна из площадок диктанта работала на базе городского штаба "Молодой Гвардии Единой России"", - сказал Руднев.

Всего в России было открыто более 18 с половиной тысяч площадок, где можно было написать "Диктант Победы". Также в акции принимали участие 45 иностранных государств. Итоги диктанта подведут в октябре, а победители получат билеты на Парад Победы на Красной площади.

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