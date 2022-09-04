"Диктант Победы" прошёл в республиках Донбасса

Патриотическая акция проводится по инициативе "Единой России"

В России, а также ещё в 45 странах мира прошла международная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы". Главной площадкой в Москве стал Центральный музей Вооружённых сил.

Акция проводилась в четвёртый раз, диктант можно было написать в онлайн-формате. В этом году диктант писали в республиках Донбасса, отметил депутат Госдумы Евгений Нифантьев.

"Историческая акция "Единой России" выросла в международную – в этом году в "Диктанте Победы" принимают участие уже 45 иностранных государств. Очень важно, что сегодня он проводится и на территории ЛДНР, где вопросы исторической справедливости и исторической памяти стояли наиболее остро", - сказал парламентарий.

Победу в Великой Отечественной войне он назвал поводом для каждого из россиян гордиться своими героическими предками, которые принесли мир всему человечеству.

Итоги "Диктанта Победы" подведут в октябре, а победители получат билеты на Парад 9 мая на Красной площади.

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