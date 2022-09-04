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В Москве проходит "Осенний велофестиваль"

15:58
  • воскресенье
  • 04 сентября 2022

В нём участвуют сотни любителей спорта

Сегодня в столице - велосипедный день. Утром прошла любительская гонка "Две реки", а днём по городу едут участники "Осеннего велофестиваля".

Любители двухколёсного транспорта стали собираться на Пресненской набережной в полдень. Тема заезда в этом году - палитра осени, участников призывали одеваться как можно ярче, но не забывать о комфорте. Сегодня в столице прохладно, поэтому куртки и ветровки явно не будут лишними.

Старт колонне был дан ровно в час дня. Маршрут длиной в 29 километров проходит от комплекса Москва-Сити до ВДНХ по набережным Москвы-реки и Яузы, сообщает "ТВ Центр".

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