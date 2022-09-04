Кадыров сообщил о масштабном наступлении чеченского спецназа в ДНР

Линия фронта смещается

Бойцы спецназа "Ахмат" совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР начали масштабное наступление в нескольких районах ДНР. Об этом написал у себя в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Наши бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки, Северска", - сообщил он.

По словам Кадырова, противник раскрыл все свои позиции и теперь бойцы чеченского спецназа вместе с союзными войсками наступают на укрепления, выстроенные врагом.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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