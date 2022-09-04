В Кремле сделали заявление о переговорах с Зеленским

Они возможны на условиях Москвы

Россия готова вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Речь на этих переговорах может идти о том, как будут выполняться условия Москвы для прекращения спецоперации на Украине, уточнил представитель Кремля.

"Операция идёт своим ходом, все цели будут достигнуты", - указал Песков.

Он также назвал чудовищным фактом то, что немецкое оружие находится в руках украинских националистов, которые стреляют в российских ребят.

Короткая память и комфортная жизнь – так охарактеризовал Песков причины ошибок европейских политиков, которые, в том числе, снабжают Украину своим оружием.

"И им придётся за это платить. И они платят за это уже сейчас выходом из той самой зоны комфорта", - полагает пресс-секретарь российского лидера.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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