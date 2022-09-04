На подлёте к ЗАЭС уничтожены 8 украинских беспилотников

Пострадавших нет

Украинские военные пытались атаковать Запорожскую АЭС с помощью беспилотников. Атака была отражена, сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"3 сентября для нанесения ударов по территории атомной электростанции ВСУ применили восемь беспилотных летательных аппаратов с подвесными боеприпасами", - рассказал он. Все дроны были блокированы на подлёте к станции.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Часть Запорожской области Украины и город Энергодар находятся под контролем российских войск. Там действует военно-гражданская администрация.

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