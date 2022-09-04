ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев ответил на жалобы Шольца

16:39
  • воскресенье
  • 04 сентября 2022

Германия объявила России гибридную войну

Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия больше не является надёжным партнёром в энергетической сфере. Зампредседателя Совбеза России напомнил, что Германия для нас – недружественная страна, которая ввела санкции против всей экономики России и её граждан, а также поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооружённых сил.

"Иными словами, объявила России гибридную войну. Следовательно, Германия действует как ВРАГ РОССИИ", - написал Медведев в своём Telegram-канале, выделив заглавными буквами последнее словосочетание.

И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом. Прямо как в детском анекдоте: "И они ещё ругаются, что я ковырялся в носу".

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чудовищным фактом то, что немецкое оружие находится в руках украинских националистов, которые стреляют в российских ребят. Короткая память и комфортная жизнь – так он охарактеризовал причины ошибок европейских политиков, которые, в том числе, снабжают Украину своим оружием.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Олаф Шольц
Олаф Шольц
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.