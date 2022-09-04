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Собянин рассказал о популярности речного транспорта в Москве

17:33
  • воскресенье
  • 04 сентября 2022

Им пользуются москвичи и туристы

Водный транспорт набирает популярность в столице. Им пользуются активно и жители, и туристы, написал у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

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Мэр напомнил, что сейчас от Северного речного вокзала отходят регулярные теплоходы в Захарково. Есть также прогулочный маршрут в Химки.

Оплатить проезд на регулярных маршрутах можно с помощью карты "Тройка", а купить билеты на прогулочный теплоход - на сайте "Суда сюда!" или с помощью приложения "Московский транспорт".

С Северного речного вокзала можно отправиться в путешествие в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Тверь, Кострому и другие города России.

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Северного речного вокзал
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