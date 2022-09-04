Посол США Салливан покинул Россию

Он проработал в Москве почти три года

Джон Салливан завершил работу послом США в России и покинул страну. Об этом сообщается на сайте американского посольства. До назначения нового посла его обязанности будет исполнять Элизабет Руд.

Салливан был назначен послом в декабре 2019 года и проработал в России почти три года. Его предложил отправить в Москву занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп.

Отношения между Москвой и Вашингтоном в последние годы ухудшаются. В Кремле заявляли, что две мировые сверхдержавы находятся "в весьма и весьма горячей точке противостояния".

Россия не раз обращалась к США с призывом отказаться от политики гегемонизма. В начале августа на Смоленской площади предупредили Штаты о разрыве дипотношений в случае, если Вашингтон признает Россию страной – спонсором терроризма.

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