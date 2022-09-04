В план по захвату Запорожской АЭС были вовлечены журналисты

Попытка захвата станции провалилась

Украина хотела использовать журналистов во время недавней попытки захвата Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Специально отобранные репортёры с Украины, из США и Великобритании предприняли попытку войти в состав пресс-пула миссии МАГАТЭ, чтобы в случае захвата Запорожской АЭС 1 сентября сообщить мировому сообществу о переходе электростанции под контроль Киева.

Как известно, попытка высадки диверсантов в районе Запорожской АЭС в день приезда миссии МАГАТЭ провалилась. Катера с украинскими военными были разгромлены, десант практически весь уничтожен. Несколько человек удалось взять в плен.

Вторая попытка высадиться в районе Энергодара, предпринятая ВСУ 2 сентября, также не удалась. Армия Украины потеряла несколько десятков бойцов.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Часть Запорожской области Украины, город Энергодар и Запорожская АЭС находятся под контролем российских войск. Там действует военно-гражданская администрация.

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