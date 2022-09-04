Большой адронный коллайдер могут остановить из-за энергокризиса

Это будет удар по научным исследованиям

Над Большим адронным коллайдером нависла угроза остановки. Такого развития событий не исключает Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

Как рассказал в интервью газете Wall Street Journal глава комиссии ЦЕРН по управлению энергией Серж Клоде, сейчас рассматриваются планы по остановке некоторых ускорителей частиц и даже всего коллайдера целиком.

Всему виной энергетический кризис в Европе. Евросоюз сам загнал себя в угол, вводя всё новые санкции против России. В итоге Старый Свет к зиме может начать испытывать перебои с газом и электричеством.

США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции после начала спецоперации по защите граждан Донбасса. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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