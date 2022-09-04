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Большой адронный коллайдер могут остановить из-за энергокризиса

19:58
  • воскресенье
  • 04 сентября 2022

Это будет удар по научным исследованиям

Над Большим адронным коллайдером нависла угроза остановки. Такого развития событий не исключает Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН).
Специалист по Большому адронному коллайдеру умер от коронавируса

Как рассказал в интервью газете Wall Street Journal глава комиссии ЦЕРН по управлению энергией Серж Клоде, сейчас рассматриваются планы по остановке некоторых ускорителей частиц и даже всего коллайдера целиком.

Всему виной энергетический кризис в Европе. Евросоюз сам загнал себя в угол, вводя всё новые санкции против России. В итоге Старый Свет к зиме может начать испытывать перебои с газом и электричеством. 

США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции после начала спецоперации по защите граждан Донбасса. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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