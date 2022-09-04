Жители Кёльна вышли на митинг в поддержку России

В акции приняли участие 400 человек

Жители Кёльна вышли на улицы города, чтобы поддержать Россию и высказаться против поставок оружия Украине. Журналисты издания WDR со ссылкой на полицию сообщают, что в акции приняли участие около 400 человек.

Люди собрались неподалёку от Кёльнского собора. Среди их требований были прекращение накачивания оружием Украины, запуск газопровода "Северный поток – 2", отмена незаконных антироссийских санкций.

Накануне аналогичная массовая акция прошла в Праге. Горожане требовали от правительства решить проблемы подорожания топлива и продуктов.

США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции после начала спецоперации по защите граждан Донбасса. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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