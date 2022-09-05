ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков раскрыл содержание речи Путина на ВЭФ

08:24
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Президент прибыл на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин традиционно выступает на ВЭФ с большой речью. В своих выступлениях он говорит, в том числе, о большом интересе к Дальневосточному региону. Об этом в понедельник, 5 сентября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, говорить о развитии Дальнего Востока, не привязываясь к содержанию более широкого контекста, невозможно. Поэтому в речи президента на ВЭФ пойдет речь и о международных торгово-экономических отношениях, и о политической конъюнктуре, которая весьма и весьма непростая, и в целом о мировых процессах.

Песков отметил, что "начинается такой большой мировой шторм", поскольку "мировые процессы оказывают в настоящий момент неблагоприятное влияние". Однако России на этом фоне удается сохранять макростабильность, продолжается "очень напряженная, продуманная, последовательная работа в этом русле".

Пресс-секретарь президента выразил уверенность в том, что Путин затронет в своей речи на ВЭФ и эту тему, сообщает ТАСС.

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет в 5 по 8 сентября во Владивостоке. Как рассказали в Минвостокразвития, на ВЭФ приедут делегации из недружественных стран, в том числе Японии и Южной Кореи, поскольку у России "есть друзья, и их немало", в том числе в недружественных государствах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.