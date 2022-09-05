Песков раскрыл содержание речи Путина на ВЭФ

Президент прибыл на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин традиционно выступает на ВЭФ с большой речью. В своих выступлениях он говорит, в том числе, о большом интересе к Дальневосточному региону. Об этом в понедельник, 5 сентября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, говорить о развитии Дальнего Востока, не привязываясь к содержанию более широкого контекста, невозможно. Поэтому в речи президента на ВЭФ пойдет речь и о международных торгово-экономических отношениях, и о политической конъюнктуре, которая весьма и весьма непростая, и в целом о мировых процессах.

Песков отметил, что "начинается такой большой мировой шторм", поскольку "мировые процессы оказывают в настоящий момент неблагоприятное влияние". Однако России на этом фоне удается сохранять макростабильность, продолжается "очень напряженная, продуманная, последовательная работа в этом русле".

Пресс-секретарь президента выразил уверенность в том, что Путин затронет в своей речи на ВЭФ и эту тему, сообщает ТАСС.

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет в 5 по 8 сентября во Владивостоке. Как рассказали в Минвостокразвития, на ВЭФ приедут делегации из недружественных стран, в том числе Японии и Южной Кореи, поскольку у России "есть друзья, и их немало", в том числе в недружественных государствах.

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