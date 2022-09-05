Число погибших на Камчатке туристов увеличилось до восьми

Спасатели пытаются добраться до выживших

Число туристов, погибших при попытке восхождения на камчатский вулкан Ключевская Сопка, выросло до восьми человек. Об этом в понедельник, 5 сентября, рассказали в региональном правительстве.

Как уточнили в администрации Камчатского края, еще два человека не пережили ночь, поскольку "люди были промокшими".

На помощь выжившим вылетел спасательный вертолет, чтобы предпринять очередную попытку забрать оставшихся туристов, исход операции будет зависеть от погоды. Наземная группировка спасателей поднялась уже на 1400 метров, сообщает ТАСС.

3 сентября десять туристов из семи российских регионов и два гида начали подъем на самый высокий активный вулкан Евразии — Ключевскую Сопку. Достигнув высоту в четыре тысячи метров, несколько человек сорвались в пропасть.

Связь с выжившими поддерживают по спутниковому телефону. Возбуждено уголовное дело. Для родственников туристов открыта горячая линия.

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