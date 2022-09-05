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Россия анонсировала ответ на визовые ограничения ЕС

09:00
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Брюссель решил приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме

Москва объявит об ответных мерах на решение Брюсселя заморозить соглашение об упрощенном визовом режиме. Об этом в понедельник, 5 сентября, рассказал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
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Как уточнил дипломат, ответные меры будут озвучены после того, как Россия получит официальное уведомление на этот счет от ЕС. Эти шаги "последуют — это неизбежно", подчеркнул Чижов.

При этом постпред в интервью "Известиям" предостерег от спешки, пояснив, что ответные решения будут должным образом сформулированы и в надлежащий момент объявлены.

Ранее в Праге представители членов ЕС обсудили новые антироссийские ограничения, включая идею запрета выдачи шенгенских виз россиянам. Согласовать полный запрет не удалось, однако Евросоюз намерен отменить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

В Кремле в ответ на это заявили, что Брюссель принял "очередное нелепое решение в серии вот такого продолжающегося абсурда".

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