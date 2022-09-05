Россия анонсировала ответ на визовые ограничения ЕС

Брюссель решил приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме

Москва объявит об ответных мерах на решение Брюсселя заморозить соглашение об упрощенном визовом режиме. Об этом в понедельник, 5 сентября, рассказал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Как уточнил дипломат, ответные меры будут озвучены после того, как Россия получит официальное уведомление на этот счет от ЕС. Эти шаги "последуют — это неизбежно", подчеркнул Чижов.

При этом постпред в интервью "Известиям" предостерег от спешки, пояснив, что ответные решения будут должным образом сформулированы и в надлежащий момент объявлены.

Ранее в Праге представители членов ЕС обсудили новые антироссийские ограничения, включая идею запрета выдачи шенгенских виз россиянам. Согласовать полный запрет не удалось, однако Евросоюз намерен отменить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

В Кремле в ответ на это заявили, что Брюссель принял "очередное нелепое решение в серии вот такого продолжающегося абсурда".

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