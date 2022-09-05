Роспотребнадзор отметил замедление роста заболеваемости COVID-19 в России

Эпидемическая ситуация не вызывает особого напряжения

Замедление темпов роста заболеваемости коронавирусной инфекции наблюдается в России, при этом эпидемическая ситуация не вызывает особого напряжения. Такое заявление сделала в понедельник, 5 сентября, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный санитарный врач России напомнила, что наблюдался рост заболеваемости COVID-19 в течение шести недель. Однако прошедшая неделя стала первой, когда было отмечено замедление показателя.

В 66 российских регионов зафиксирован рост по итогам прошедшей недели, в двух субъектах Федерации стабильная ситуация, в 17 регионах идет снижение заболеваемости.

По словам Поповой, пик заболеваемости COVID-19 в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге уже преодолен, сообщает ТАСС.

По состоянию на 4 сентября в России были выявлены 19 729 423 человека с COVID-19, умерли 384 711 больных. За последние сутки в стране были госпитализированы 2 239 больных коронавирусом, всего зафиксировано 48 042 случая заражения.

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