Кремль прокомментировал сообщения Кадырова о возможной отставке

Это заявление "пока никак не материализовалось"

В Кремле видели заявления главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о возможной отставке, но это "пока никак не материализовалось". Такое заявление сделал в воскресенье, 4 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что пока федеральные власти исходят из того, что Кадыров продолжает руководить Чеченской Республикой, сообщает ТАСС.

Ранее Кадыров заявил, что "сам заметил, что засиделся", а также выразил мнение, что "вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск". Многие сочли это намеком на решение главы Чечни об уходе в отставку.

Рамзан Кадыров руководит Чеченской республикой 15 лет, с 2007 года. При этом в ноябре 2017 и феврале 2016 года он уже делал заявления, которые расценивали как намеки на отставку.

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