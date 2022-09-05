ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль прокомментировал сообщения Кадырова о возможной отставке

09:40
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Это заявление "пока никак не материализовалось"

В Кремле видели заявления главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о возможной отставке, но это "пока никак не материализовалось". Такое заявление сделал в воскресенье, 4 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кадыров намекнул на уход с поста главы Чечни

Официальный представитель Кремля отметил, что пока федеральные власти исходят из того, что Кадыров продолжает руководить Чеченской Республикой, сообщает ТАСС.

Ранее Кадыров заявил, что "сам заметил, что засиделся", а также выразил мнение, что "вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск". Многие сочли это намеком на решение главы Чечни об уходе в отставку.

Рамзан Кадыров руководит Чеченской республикой 15 лет, с 2007 года. При этом в ноябре 2017 и феврале 2016 года он уже делал заявления, которые расценивали как намеки на отставку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.