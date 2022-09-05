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В бундестаге сочли нереалистичным отказ России от Крыма

10:01
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Конфликт на Украине будет вечным, если Киев не откажется от таких требований, считает депутат Вагенкнехт

Если настаивать на том, что "русских нужно изгнать из Крыма", конфликт на Украине будет продолжаться вечно. Такое мнение высказала депутат германского бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.
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Член германского парламента напомнила, что "россияне держали свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями, они не отдадут его", поэтому "вопрос в том, какие цели являются реалистичными".

Вагенкнехт задалась вопросом, нужно ли жертвовать десятками тысяч, может быть, сотнями тысяч жизней ради совершенно нереальной цели.

Что касается политики ФРГ в отношении Украины, Берлин должен самостоятельно решать, в каких вопросах поддерживать Киев, заявила депутат изданию t-online.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что Крым является частью России, воссоединение региона с Российской Федерацией произошло по волеизъявлению местных жителей в 2014 году, несмотря на утверждения украинских властей об "оккупации" Крыма Россией.

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