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Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум

08:31
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Участие в нем примет Владимир Путин

Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум. В нём принимают участие представители 58 стран мира.

В рамках деловой программы запланированы более 70 мероприятий. Свои проекты представят российские регионы. По традиции на форуме обсуждается сотрудничество в самых разных сферах и заключаются соглашения на триллионы рублей.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент России выступит на пленарном заседании 7 сентября. Обращаясь к участникам форума, Влалимир Путин отметил, что именно Азиатско-Тихоокеанский регион сегодня становится политическим и экономическим центром мира.

"Главная тема встречи этого года – "На пути к многополярному миру" – представляется весьма актуальной и значимой. На смену изжившей себя  однополярной модели приходит новый миропорядок, основанный на фундаментальных принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития. Именно в АТР формируются мощные политические и экономические центры, выступающие в качестве движущей силы этого необратимого процесса", - заявил Владимир Путин.

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Пленарное заседание Восточного экономического форума
Владимир Путин
Владимир Путин
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