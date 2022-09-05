Путин: число тигров в мире выросло с 2010 года на 40%

Во Владивостоке открылся Международный форум по сохранению тигра

Владимир Путин обратился с приветствием к участникам Второго международного форума по сохранению популяции тигра, который открылся сегодня в столице Приморья. Ученые из разных стран обсудят, как увеличить численность исчезающего животного.

"Вы собрались во Владивостоке – столице Приморья, которое является одним из основных мест обитания амурского тигра, славится своим гостеприимством и давними традициями природоохраны, многими поколениями преданных защитников дикой природы. Уверен, в такой атмосфере профессиональный диалог экспертов, экологов, учёных из разных стран будет плодотворным, послужит во благо всей тигриной семьи. Новая встреча представителей государств - ареала тигра - была запланирована ещё 12 лет назад в Санкт-Петербурге на первом в истории так называемом тигрином саммите. Мы рады, что многие поставленные тогда совместные цели достигнуты. В мире с 2010 года общее число этих исключительной красоты хищников выросло на 40 процентов", - говорится в обращении президента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"