ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны показало кадры ночной работы "Искандеров"

08:37
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Комплекс способен уничтожать объекты на расстоянии до 500 километров

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", которые задействованы в спецоперации по защите Донбасса.

С помощью "Искандеров" наши военные могут уничтожать объекты националистов на расстоянии до 500 километров, вне зависимости от времени суток. Российские комплексы, не имеющие аналогов в мире, оснащаются баллистическими и крылатыми ракетами, они практически неуязвимы для систем ПВО.

Уничтожив цели неонацистов, расчёты оперативно меняют позицию - многотонная установка способна пройти по болотистой местности и бездорожью, сохраняя мобильность и не позволяя противнику нанести ответный удар.

"Установка предназначена для поражения критически важных объектов противника. Это скопление техники, склады боеприпасов, командные пункты, укрепрайоны", - сообщил начальник расчета пусковой установки ОТРК "Искандер" Игорь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Оперативно-тактический комплекс "Искандер"
Оперативно-тактический комплекс "Искандер"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.