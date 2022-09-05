Минобороны показало кадры ночной работы "Искандеров"

Комплекс способен уничтожать объекты на расстоянии до 500 километров

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", которые задействованы в спецоперации по защите Донбасса.

С помощью "Искандеров" наши военные могут уничтожать объекты националистов на расстоянии до 500 километров, вне зависимости от времени суток. Российские комплексы, не имеющие аналогов в мире, оснащаются баллистическими и крылатыми ракетами, они практически неуязвимы для систем ПВО.

Уничтожив цели неонацистов, расчёты оперативно меняют позицию - многотонная установка способна пройти по болотистой местности и бездорожью, сохраняя мобильность и не позволяя противнику нанести ответный удар.

"Установка предназначена для поражения критически важных объектов противника. Это скопление техники, склады боеприпасов, командные пункты, укрепрайоны", - сообщил начальник расчета пусковой установки ОТРК "Искандер" Игорь.

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