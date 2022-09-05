В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

Они проявляют мужество и отвагу

Подразделение капитана Андрея Жарехина во время сопровождения колонны военной техники столкнулось с группой украинских диверсантов. Оперативно оценив обстановку, офицер принял решение атаковать противника, сковав его боем, благодаря чему неонацисты не смогли нанести удар. Кроме того, группа под руководством капитана Жарехина захватила документы с важной разведывательной информацией.

С первых дней спецоперации майор Сергей Меньшаев выполняет задачи по эвакуации с поля боя и ремонту повреждённых машин. Благодаря профессионализму майора Меньшаева более сорока единиц артиллерийской спецтехникии возвращены в строй, кроме того, офицер передает подчиненным свои знания и опыт.

Рядовой Владимир Бендер в составе танкового экипажа участвовал в наступлении на укреплённые позиции националистов. Умело управляя техникой, рядовой не давал противнику повредить её и занимал выгодные позиции для поражения вражеских объектов. Благодаря профессионализму Владимира, экипаж танка уничтожил БМП неонацистов, три огневых точки и больше десяти радикалов.

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