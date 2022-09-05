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В Канаде двое преступников зарезали 10 и ранили 15 человек

08:46
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Премьер-министр страны выразил соболезнования

По меньшей мере 10 человек стали жертвами серии нападений в канадской провинции Саскачеван. Еще 15 госпитализированы с ножевыми ранениями.

Двое вооруженных ножами мужчин, как сообщают очевидцы, без разбора атаковали всех, кто находился в их поле зрения. Их личности установлены - это местные жители братья Сандерсоны. О причинах нападений ничего неизвестно, задержать их пока тоже не удалось. Полиция предупреждает, что подозреваемые очень опасны и просит местных жителей не покидать свои дома. А при появлении на улице подозрительных людей звонить в службу спасения.

Соболезнования семьям погибших и пострадавшим выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, назвавший произошедшие атаки "ужасными и прискорбными".

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