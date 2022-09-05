Пластиковые пакеты перерабатывают в навесы от солнца

В Испании придумали новый способ переработки мусора. Старые пластиковые пакеты там отдают в руки ткачей.

Розе Марии Кастано - 70. Раньше была учительницей, теперь - ткачиха. Пришла в новую профессию, когда узнала, что плести цветное макраме придётся из мусорных пакетов.

"Вы знаете, только после этого проекта мужчины, наконец, поняли, что то, чем занимаются женщины, - это совсем не ерунда. Мы получаем большое удовольствие от этого ремесла. Меня наполняет гордость - я делаю что-то полезное. И при этом общаюсь с другими людьми", - заявила Роза Мария Кастано.

"Посмотрите наверх " - такой фразой встречают туристов в деревне Вальверде-де-ла-Вера. То, что развевается здесь над головой, местные жители называют просто - зонтиками.

"Мы начинаем этим заниматься еще зимой: плетём воздушные конструкции, чтобы потом в жаркие летние месяцы у нас на улицах развевались такие современные инсталляции. Цель, прежде всего, - сохранить те виды ручной работы, техники, которые передаются из уст в уста и в конце концов исчезают", - говорит Марина Фернандес, организатор проекта.

С балкона на балкона, с крыши на крышу - все ажурные одеяла ручной работы. Каждый экземпляр - единственный в своем роде. Форма, цвет, узор - фантазию авторов никто не ограничивает. А вот материал один и тот же - полимерный мусор.

"Мы пытаемся вернуть к жизни сумки для покупок, выброшенный целлофан, в общем, всякого рода пластиковую упаковку, которую можно использовать для создания наших изделий. Это продлевает службу материала и добавляет улицам привлекательности", - говорит Фернандес.

В ход идут старые пакеты, изношенные рекламные баннеры, в общем, всё пластиковое, что найдётся под рукой. На крючок такого вязания попались даже мужчины.

"В детстве я, конечно, не задумывался о том, чтобы стать ткачом. Но сейчас я занимаюсь тем, что мне интересно, тем, что хочу. На самом деле, это ремесло не знает гендера", - говорит Мануэль Санчес, житель.

Шуршать пакетами, говорят в Вальверде-де-ла-Вера, дело вдвойне полезное. Природе меньше мусора, человеку - больше прохлады. Ведь под такими плетёными зонтиками даже жаркое испанское солнце уже не так страшно.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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