Фестиваль "Спасская башня" завершился красочным салютом

В этом году фестиваль проходил в 15 раз

Красочным салютом завершился в Москве на Красной площади фестиваль военных оркестров "Спасская башня". В этом году он прошёл в 15 раз.

На празднике музыки выступили лучшие коллективы Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС. Приехали для участия в ярком шоу и зарубежные коллективы, в частности, из Армении и Белоруссии. Дебютантами фестиваля стали музыкальный коллектив из Индии "Пангхат" и оркестр из Таиланда.

Музыканты из Венесуэлы, которые также выступали на брусчатке впервые, заряжали зрителей латиноамериканскими ритмами. Коллектив из Египта не раз на бис исполнял "Катюшу". Были парадные дефиле, танцевальные номера, и эффектные шоу с оружием.

Кроме грандиозных вечерних представлений военные в течении 10 дней играли марши и свои национальные мелодии на ВДНХ, в парке "Патриот" и на московских вокзалах.

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