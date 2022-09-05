Швейцария решила прекратить обмен банковскими данными с Россией

Такой режим действовал с 2018 года

Швейцария намерена прекратить предоставление России данных об активах россиян в швейцарских банках в автоматическом режиме. Предполагается сделать это по образцу ряда других западных государств.

Как сообщает finews.com, для официального оформления прекращения такого режима необходимо решение Федерального совета Швейцарии. Предполагается, что оно может быть получено до конца сентября.

Профильные комитеты Национального совета и Совета кантонов уже одобрили прекращение предоставления российской стороне сведений об активах россиян в швейцарских банках.

Режим автоматического предоставления такой информации России действует в Швейцарии с 2018 года. Однако в условиях обострения отношений Запада с Россией швейцарские власти выражают опасения относительно защищенности предоставляемой информации.

Комиссия по политике безопасности Государственного совета Швейцарии ранее единогласно отвергла возможность того, что государство может принимать автономные санкции. До сих пор Швейцария не вводила санкции самостоятельно, но в каждом конкретном случае участвовала в санкциях, получивших широкое международное одобрение.

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