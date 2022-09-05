ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Швейцария решила прекратить обмен банковскими данными с Россией

10:18
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Такой режим действовал с 2018 года

Швейцария намерена прекратить предоставление России данных об активах россиян в швейцарских банках в автоматическом режиме. Предполагается сделать это по образцу ряда других западных государств.
МИД России объяснил невозможность сделать Швейцарию представителем Украины

Как сообщает finews.com, для официального оформления прекращения такого режима необходимо решение Федерального совета Швейцарии. Предполагается, что оно может быть получено до конца сентября.

Профильные комитеты Национального совета и Совета кантонов уже одобрили прекращение предоставления российской стороне сведений об активах россиян в швейцарских банках.

Режим автоматического предоставления такой информации России действует в Швейцарии с 2018 года. Однако в условиях обострения отношений Запада с Россией швейцарские власти выражают опасения относительно защищенности предоставляемой информации.

Комиссия по политике безопасности Государственного совета Швейцарии ранее единогласно отвергла возможность того, что государство может принимать автономные санкции. До сих пор Швейцария не вводила санкции самостоятельно, но в каждом конкретном случае участвовала в санкциях, получивших широкое международное одобрение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Банковская карта
Банковская карта
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.