Франция признала отсутствие компромисса по антироссийским санкциям

С рестрикциями согласны не все страны Запада

У коллективного Запада нет единогласия в поддержке антироссийских санкций. Об этом в понедельник, 5 сентября, рассказала министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Политик напомнила, что Европа, США и ряд других партнеров ввели санкции, но есть союзные страны, которые не приняли политику санкций. В числе таких государств Колонна назвала Турцию.

Глава МИД Франции подчеркнула важность того, чтобы страны, которые не приняли санкции, не служили площадкой для их обхода, и призвала противодействовать обходу антироссийских рестрикций.

Колонна напомнила, что целью санкций в отношении России Запад считает затруднение финансирования политики российских властей и проведения боевых действий на Украине, сообщает ТАСС.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что некоторые члены Евросоюза выступали за пересмотр санкций. Однако чиновник выразил мнение, "что министры в целом на это настроены, что санкции останутся в силе".

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