Минтруд назвал резервы для повышения демографии в стране

Одной меры недостаточно

Первая замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина перечислила меры для улучшения демографической ситуации.

В первую очередь, это обеспечение занятости, борьба с бедностью и точечное стимулирование возрастной группы 30-39 к рождению детей.

"Основа финансовой устойчивости семьи не социальные выплаты, какими бы они ни были масштабным, системными, постоянными. Все равно основа благосостояния семьи - это устойчивая заработная плата", - сообщила Баталина на полях ВЭФ (цитата по РИА Новости).

Она отметила, что невозможно предугадать, какая именно мера подтолкнет семью к рождению второго и третьего ребенка.

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