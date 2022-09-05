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Минтруд назвал резервы для повышения демографии в стране

10:32
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Одной меры недостаточно

Первая замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина перечислила меры для улучшения демографической ситуации.
Полезно знать: нацпроект "Демография"

В первую очередь, это обеспечение занятости, борьба с бедностью и точечное стимулирование возрастной группы 30-39 к рождению детей.

"Основа финансовой устойчивости семьи не социальные выплаты, какими бы они ни были масштабным, системными, постоянными. Все равно основа благосостояния семьи - это устойчивая заработная плата", - сообщила Баталина на полях ВЭФ (цитата по РИА Новости). 

Она отметила, что невозможно предугадать, какая именно мера подтолкнет семью к рождению второго и третьего ребенка.

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