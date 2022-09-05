Минтруд назвал резервы для повышения демографии в стране

Одной меры недостаточно
Первая замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина перечислила меры для улучшения демографической ситуации.
В первую очередь, это обеспечение занятости, борьба с бедностью и точечное стимулирование возрастной группы 30-39 к рождению детей.
"Основа финансовой устойчивости семьи не социальные выплаты, какими бы они ни были масштабным, системными, постоянными. Все равно основа благосостояния семьи - это устойчивая заработная плата", - сообщила Баталина на полях ВЭФ (цитата по РИА Новости).
Она отметила, что невозможно предугадать, какая именно мера подтолкнет семью к рождению второго и третьего ребенка.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"