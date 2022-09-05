ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Иран предложил обеспечить потребности Европы в энергетике

10:59
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Это возможно в случае подписания СВПД

Иран может обеспечить потребности Европы в энергетике при заключении международной сделки по иранской ядерной программе. Об этом в понедельник, 5 сентября, рассказали в Министерстве иностранных дел исламского государства.
Накрывать кастрюли и раньше отключать духовку: сербам рассказали, как экономить энергию

Официальный представитель ведомства Насер Канаани отметил, что если переговоры по заключению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе пройдут успешно, Тегеран сможет удовлетворить потребности европейских стран в энергетической сфере.

По словам Канаани, Европа крайне нуждается в энергетическом потенциале Ирана, а Тегеран способен играть более эффективную роль в обеспечении энергией стран мира, сообщает РИА Новости.

Ранее глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран готов оказать любую помощь в содействии спокойствия и мира на Запорожской АЭС, а так же на прилегающих к ней территориях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Иран
Иран
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.