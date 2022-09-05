Иран предложил обеспечить потребности Европы в энергетике

Это возможно в случае подписания СВПД

Иран может обеспечить потребности Европы в энергетике при заключении международной сделки по иранской ядерной программе. Об этом в понедельник, 5 сентября, рассказали в Министерстве иностранных дел исламского государства.

Официальный представитель ведомства Насер Канаани отметил, что если переговоры по заключению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе пройдут успешно, Тегеран сможет удовлетворить потребности европейских стран в энергетической сфере.

По словам Канаани, Европа крайне нуждается в энергетическом потенциале Ирана, а Тегеран способен играть более эффективную роль в обеспечении энергией стран мира, сообщает РИА Новости.

Ранее глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран готов оказать любую помощь в содействии спокойствия и мира на Запорожской АЭС, а так же на прилегающих к ней территориях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"