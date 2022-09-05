В России объявили о запуске промышленной ипотеки

Предприятия смогут брать кредиты на покупку производственной недвижимости

Федеральное правительство запускает промышленную ипотеку, чтобы промышленные предприятия получили возможность брать кредиты на покупку производственной недвижимости. Об этом в понедельник, 5 сентября, рассказал российский премьер Михаил Мишустин во время оперативного совещания со своими заместителями.

Как уточнил глава кабмина, этот инструмент позволит промышленным предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений, поддержать интерес к расширению производства, запуску перспективных проектов, созданию новых рабочих мест.

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что кредиты на покупку площадок, обеспеченных инфраструктурой, будут выдавать на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для инновационных технологических компаний ставка будет еще ниже – 3%. Реестр таких компаний сформирует Минэкономразвития.

Установить верхнюю планку льготного кредита предлагается на уровне 500 млн рублей. По словам Мантурова, эта сумма обеспечит приобретение до 10 тыс. кв. м производственной недвижимости, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе готовятся запустить программу льготной промышленной ипотеки. В частности, льготные кредиты смогут получить компании-застройщики, управляющие компании индустриальных парков.

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